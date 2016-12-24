Жвачкин: как в глаза учителям смотреть, если футболисты получают 2 миллиона в месяц?
Губернатор Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин рассказал о финансовом положении клуба, пообещав погасить долги по зарплате в первом квартале 2017 года.
«Мы решим вопрос по задолженности заработной платы в первом квартале следующего года. С легионерами мы подписали соглашение о свободных агентах — они имеют право самостоятельно найти себе работу. Кто-то, может, останется на той зарплате, которую предложат. Если нет, у нас есть дубль, и они будут играть в дубле за совершенно другие деньги.
Из бюджета нельзя выделять деньги. Как я буду в глаза врачам, учителям смотреть, которые получают 36 тыс. рублей в месяц, а наши томские футболисты — 2 млн рублей в месяц», — цитирует Жвачкина championat.com.
Метки: Томская область, Томск, «Томь», Сергей Жвачкин, долги по зарплате, бюджет
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как с луны свалился!
Ну и козел же этот Жвачкин!!! На фуй нужен такой губернатор! В городе от тебя толку, как от козла молока, вали на юг, а лучше в Магадан!!!! Языком чешет, как бабка на базаре!!!!
Ну и козел же этот Жвачкин!!! На фуй нужен такой губернатор! В городе от тебя толку, как от козла молока, вали на юг, а лучше в Магадан!!!! Языком чешет, как бабка на базаре!!!!
Губернатор сошел с ума, сам как президент подписывал игроков а теперь истерику устраивает. Ехал бы он из Томска в Москву и не возвращался.............
Томь слили трассу Марию ра похоронили, так пусть всю область продаст сразу..............
Так ладно бы команда действительно играла, где нибудь повыше в турнирной таблице, с достижениями, за которые не стыдно... Но за два ляма... Каждому... Так(!!!) играть???
Им ноги повыдергивать дешевле. А потом вместе с губером - на юх.
Не верю Жвачкину, что учителя получают за месяц 36 тыщ. Ссылкой, сколько получают врачи и учителя, Жвачкин, показал уровень своего не профессиональнализма, как президента фут.клуба.
Позор. Но, с него, как с гуся вода. Его пахан сидит в Кремле.
Поэтому и отправляет несогласных ехать на юг.