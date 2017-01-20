Томский губернатор Сергей Жвачкин в цитатах

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Сегодня Сергею Жвачкину 60 лет. Губернатором Томской области он стал в 2012 году, сменив на посту Виктора Кресса. Нынешний губернатор нечасто общается со СМИ. Тем не менее, за пять лет набралось уже некоторое количество его любопытных высказываний по разным поводам.

Инаугурация Сергея Жвачкина на посту губернатора Томской области прошла 17 марта 2012 года. В ходе церемонии Жвачкин заявил, что не планирует кардинально менять томскую жизнь.

«Я понимаю, что мои действия первое время будут оцениваться по Виктору Крессу. Это налагает на меня дополнительную ответственность. Но я сразу скажу, в моих намерениях нет цели крушить и ломать».

Ранее Сергей Жвачкин говорил, что не знал, что вернется в Томскую область: «Вы знаете, иной раз судьба закручивается круче, чем в романах и детективах. Когда ты сидишь дома с женой и раздается звонок, тебе говорят, что с тобой хочет поговорить президент Российской федерации и вызывает тебя к телефону».

В первый год своего губернаторства Сергей Жвачкин сетовал на неудовлетворительный облик Томска. По мнению главы региона, город застрял в прошлом:

«Единые красивые остановки, единые красивые урны, элементы — где они у нас в интеллигентном томском городе? Я полтора месяца гулял и никак не увидел. А что, для этого большие деньги нужны?».

«Жена у меня пришла в магазин и говорит: «Сергей, я этот крем покупала 11 лет назад у этой же женщины, в этом же магазине и этот же крем, которого уже нигде нет». Ну мы где-то остановились с вами. Я думаю, что вы со мной внутри – а может, и не внутри – согласитесь».

Весной 2012 года, выступая перед депутатами Законодательной Думы, Сергей Жвачкин делал акцент на том, что Томск – провинциальный город и ему не хватает столичного лоска.

«Есть норма, отличающая провинциальный город от нормального города. Это наличие театров, цирков, зоопарков. Вы сами думайте, что у нас есть, а чего у нас нет. Являемся ли мы городом или мы все-таки куда-то скатываемся в другую сторону?».

Губернатора также возмущало состояние в областном центре улично-дорожной сети, ливневок и трамвайных путей

Плохие дороги, по мнению главы региона — это дурное наследство, с которым областным властям нужно что-то решать.

«Жителям Томской области, жителям России достались эти дороги. С нарушением технологии, не подходящие для общественного транспорта. Что, власть или депутаты ходят и ломают эти дороги? Это надо понимать. Вот если власть ничего не делает в плане принятия мер, то это да. Но сегодня если я вам говорю, что 82% дорог не подлежат эксплуатации, ну что, их должны закрыть?».

Благодаря выступлениям губернатора, томичи узнали, что он заядлый охотник. В частности, он предложил создать в Томской области «Бобровый кластер», чтобы привести в норму численность этих животных.

«Я сам опытный охотник и рыбак. Мы эти вопросы два года назад взяли под контроль. Например, лось в период, когда на него охотятся, сбрасывает рога. И тогда не определить, самка это или самец. Только если пощупать. Мне, слава богу, не приходилось щупать лося. Повезло. И у вас у всех схожие проблемы. У нас столько природных ресурсов, что можно магазины открывать. Но я не могу найти бизнесмена. Сам бы занялся, но мне нельзя. Хотя потенциал я здесь чувствую».

Одну из самых известных фраз Сергей Жвачкин произнес в 2014 году. Когда журналисты поинтересовались у главы города, почему Томск завален снегом и где вся снегоуборочная техника, о покупке которой так много говорилось, губернатор ответил:

«Мы вообще забываем, что живем в Сибири. Есть определенный поток необходимости. И можно купить по максимальному, но это будет тысячи машин. У нас же форс-мажор случился, он правда часто бывает, мы же в Сибири живем. Но нельзя покупать технику под эти вещи, иначе мы разорим жителей города Томска. То есть под те снегопады, которые (шли) последние четыре дня, техники нужно в два раза больше. Давайте купим и не будем строить школы. Да, в чем-то сегодня задержка с уборкой, но кому не нравится — езжайте на юг, там снега меньше. Но поверьте мне, на юге тоже пищат, потому что там много дождей».

Время идет, а проблемы остаются те же. И вот летом 2016 года, губернатор опять отмечает неудовлетворительное состояние томских дорог.

Не нравится губернатору и состояние остановок, точнее, их отсутствие.

Губернатор время от времени любит пообщаться с народом. Например, летом 2016 года он выступил в роли свадебного генерала, став почетным гостем на торжестве Екатерины и Алексея Черепановых в Колпашеве.

А на открытии форума UNOVUS в 2016 году Сергей Жвачкин попытался поговорить с роботом МТИ. Но конструктивной беседы не получилось.

С ТВ2 Сергей Жвачкин обычно общается примерно так:



Сейчас главный вопрос в том, будет ли Сергей Жвачкин баллотироваться на второй срок. Сам он говорит об этом так:

Метки: Томск, Томская область, Сергей Жвачкин, цитаты Жвачкина, езжайте на юг,