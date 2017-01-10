Жительница Кузбасса сломала позвонок, пытаясь сбежать на дискотеку по связанным простыням
Дома ее закрыла дочь, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.
Инцидент произошел в Новокузнецке накануне. За медицинской помощью обратилась жительница данной многоэтажки. 49-летней женщине диагностировали перелом одного из позвонков. Как рассказал изданию источник, эту травму пациентка получила в результате падения.
Оказалось, что накануне она отмечала рождение внучки. Вечером ее навестила дочь, которая увидела, что мать находится в нетрезвом состоянии и при этом собирается на дискотеку, закрыла ее в квартире и забрала с собой ключи. Женщину это не остановило, она связала из трех простыней самодельную веревочную лестницу и начала спускаться по ней вниз через окно квартиры на третьем этаже.
Но между вторым и первым этажом она сорвалась вниз. Отряхнувшись от снега, новокузнечанка отправилась в кафе на дискотеку, но заведение было закрыто. Тогда она отправилась к другу, и только здесь ей стало плохо – у нее сильно заболела спина. Друг потерпевшей вызвал скорую. Врачи диагностировали перелом одного из позвонков.
Метки: женщина сломала позвонок, Кузбасс, дискотека, Томск, Томская область
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