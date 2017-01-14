Жители Тимирязево хотят нанять заказные автобусы, чтобы возить детей в школу

Интервал движения маршрутных автобусов в Тимирязево с 10 минут увеличился до 40. Автобусы проезжают мимо остановок, так как идут переполненные.

Вот что рассказала ТВ2 житель поселка Тимирязево Ирина Смирнова:

— В Тимирязево большинство детей старших классов ездят в город, раньше мы не переживали за них. Автобусы ходили как часы. Десять минут ожидания и мы даже знали расписание когда автобус будет на остановке. Сейчас официально временной перерыв между автобусами от 20 до 40 минут. И это в морозы. В первый учебный день 9 января мой ребенок простоял на остановке полчаса, опоздав в школу — автобуса нет. Звонит мне, плачет, я говорю ну иди домой. Попробовали дозвониться в Центр по контролю за перевозками, ну это издевательство. Там один записанный ответ: «мы рады, что вы нам позвонили...». Звонили в Управление дорожной деятельностью, там все на выезде: запишитесь на личный прием. Сегодня мой ребенок простоял на остановке 25 минут, замерз, вернулся домой, вызвали такси, за 200 рублей доехали до города. Обратно я дочери сказала тоже ехать на такси. Так как обратно в автобус еще и не сесть, они идут переполненные и просто проезжают мимо остановок. Это какое-то вредительство. Сейчас нам родителям Тимирязево придется собраться и попытаться самим решить как-то проблему с доставкой наших детей в школу. Знаем, что по городу ходят альтернативные заказные автобусы. Сейчас мы хотим обратиться к ним и попросить заказные автобусы забирать наших детей в школу.

Метки: Томск, Томская область, Тимирязево, 36-37 маршруты, заказные автобусы