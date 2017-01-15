Жители Омска теперь тоже наносят на сугробы фамилию мэра, чтобы быстрее убирали снег

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Жители Омска, чтобы побудить чиновников убирать снег с улиц, решили оставлять на сугробах надписи с фамилией градоначальника.

Об этом сообщает FlashSiberia.

Первая такая надпись «Сугробы за Двораковского (мэр города Вячеслав Двораковский — прим. редакции)», нанесенная краской, появилась на перекрестке улиц 33-я Северная и 20-я Амурская, пишут очевидцы в социальных сетях. "Может, резонанс и до властей в Москвы дойдет", — отмечают пользователи интернета.

Напомним, ранее новосибирец Андрей Афанасьев уже опробовал данный способ борьбы с неубранными сугробами. Он написал лозунг на сугробе «Сугробы за Локтя». И заснял свой поступок на видео.

О том, как в России протестуют против плохой уборки улиц от снега, подробности.

Метки:Томска, Томская область, уборка снега, САХ, надписи на сугробах.