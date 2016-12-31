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Жилье десяти томичей пострадало в пожаре накануне Нового года
11:14 31.12.2016
Серьезный пожар произошел в переулке Подшипниковом, накануне Нового года, рассказали ТВ2 в пресс-службе регионального МЧС.
Сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном бревенчатом доме в переулке Подшипниковом поступило в 03:54 субботы, 31 декабря. Жители дома — десять человек — успели эвакуироваться до прибытия пожарных.
«В результате пожара полностью сгорела крыша дома. От воды пострадали вещи внутри жилья. Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра», —сообщили в МЧС.
Возгорание ликвидировали в 04:25. На месте работали 4 единицы техники и 18 человек.
Причина пожара устанавливается.
Метки: Томск, Томская область, пожар, МЧС
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Фото: Агентство новостей ТВ2