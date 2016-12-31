Жилье десяти томичей пострадало в пожаре накануне Нового года

Серьезный пожар произошел в переулке Подшипниковом, накануне Нового года, рассказали ТВ2 в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном бревенчатом доме в переулке Подшипниковом поступило в 03:54 субботы, 31 декабря. Жители дома — десять человек — успели эвакуироваться до прибытия пожарных.

«В результате пожара полностью сгорела крыша дома. От воды пострадали вещи внутри жилья. Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра», —сообщили в МЧС.

Возгорание ликвидировали в 04:25. На месте работали 4 единицы техники и 18 человек.

Причина пожара устанавливается.

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