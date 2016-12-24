Защитник «Томи» уезжает в Грецию
Бывший защитник «Томи» Огнен Враньеш продолжит карьеру в клубе АЕК.
Футболист покинул расположение томичей и подписал контракт с греческим клубом АЕК. Контракт с 27-летним боснийцем, который будет играть под четвёртым номером, подписан на два с половиной года, сообщает Чемпонат.
За «Томь» Огнен Враньеш был заявлен с конца августа 2016 года, куда перешёл из хихонского «Спортинга». Враньеш выступал за боснийский «Борац», сербские «Црвена Звезда» и «Напредак», молдавский «Шериф», «Краснодар», владикавказскую «Алания», турецкие «Элязыгспор» и «Газиантепспор», а его последним клубом был хихонский «Спортинг». За национальную команду новичок «Томи» провел 25 матчей. В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи матчах РФПЛ и забил один гол.
Напомним, что ранее в «Локомотив» из аренды в «Томи» был досрочно возвращен вратарь Антон Коченков.
Ранее стало известно, что у «Томи» проблемы с бюджетом, а сотрудники и игроки клуба не получали зарплату с середины лета. Судебные приставы арестовали здание административно-бытового корпуса футбольного клуба «Томь» из-за долга в 39 млн рублей по налоговым платежам.
Сейчас «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Сейчас часть легионеров планирует покинуть команду. Спортивный директор клуба Игорь Кудряшов говорит о том, что вероятнее всего команда будет доигрывать сезон молодежным составом. Трудовая инспекция начала проверку «Томи». Президент клуба и губернатор Томской области обсудил с руководителем Российского футбольного союза Виталием Мутко проблемы клуба. 20 декабря состоялась встреча генерального и финансового директоров ФК «Томь» с президентом клуба и губернатором Томской области. Губернатор Сергей Жвачкин обнадежил собравшихся, что, начиная с января 2017 года, клуб начнет получать деньги от спонсоров для погашения имеющихся долгов и дальнейшего финансирования команды.
Метки: Томская область, Томск, «Томь», Огнен Враньеш, Антон Коченков, финансирование
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Молодец парень!!! Расскажи там, какой в Томске губернатор и гендиректор клуба трепло!!!!