Заплатить долги можно в аэропорту перед вылетом

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

В новогодние каникулы заплатить долги можно будет прямо в аэропорту Томска. Судебные приставы с 28 декабря по 9 -е января проверяют пассажиров международных рейсов на наличие долгов и предлагают оплатить на месте, если таковые имеются.

«Первое дежурство состоялось в ночь с 28 на 29 декабря, перед чартерным рейсом Томск — Пхукет. За одной из стоек регистрации находились судебные приставы, которые проверяли пассажиров на наличие непогашенных долгов. Процедура проверки занимала всего пару минут. Все, кто подходил к стойке приставов (а таковых оказалось несколько десятков человек), должниками не оказались, что вполне логично: томичи, зная о риске невылета за границу из-за неоплаченных долгов, позаботились о погашении задолженности заранее», — говорится в сообщении УФССП по Томской области.

Если раньше процедура снятия ограничения на выезд занимала до двух недель, сейчас приставу достаточно двух-трех часов. Сократить время еще больше приставы пока не могут, поскольку после оплаты долга запускается процесс прохождения электронной документации поэтапно через несколько ведомств — от районного отдела службы судебных приставов до пограничной службы ФСБ. В аэропорту, как правило, человек узнает об ограничении на выезд уже при прохождении пограничного контроля. В связи с этим гарантии того, что он успеет на свой рейс после оплаты долга, нет.

Приставы настоятельно советуют томичам перед поездкой проверять наличие долгов на сайте регионального УФССП. Узнав о задолженности, погасить ее можно здесь же, выбрав в графе «Сервис» один из нескольких вариантов оплаты. Кроме того, можно воспользоваться специальным приложением для планшетов и мобильных телефонов.

Метки: долги, приставы, аэропорт