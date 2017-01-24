Замгубернатора Томской области доволен исполнением бюджета 2016 года

Александр Феденев отметил, что результат работы обладминистрации превзошел его ожидания годичной давности.

По словам главного финансиста региона, план по доходам областного бюджета был исполнен на 98,8% (56, 445 млрд. руб.), план по расходам — на 93,2% (56,539 млрд. руб.). Дефицит бюджета составил всего 94 миллиона. При этом госдолг региона составил 25,658 миллиарда, что составляет 56% от годовых доходов бюджета.

Основными доходами областного бюджета являются: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, акцизы. Сумма этих доходов в минувшем году составила 45,913 млрд.рублей. Приоритетными направлениями при формировании областного бюджета Александр Феденев назвал образование, на развитие которого было потрачено 14,245 млрд. рублей, здравоохранение (9,440 миллиарда), социальная поддержка населения (7,690 миллиарда) и выполнение «майских указов президента».

Вместе с тем, по словам Феденева, областной бюджет понес и ряд незапланированных затрат. В частности, из-за отказа правительства страны финансировать программу «Жилье для российской семьи» область выделила 45 миллионов рублей компенсации строителям льготного жилья.

«По детям-инвалидам, по жилью, по многим направлениям, — сказал Александр Феденев, — мы вынуждены были тратить областные средства, потому, что нам уйти от этого, мы ближе к людям. Но мы тоже сдерживаем себя в этом вопросе».

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