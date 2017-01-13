За неделю мэрия Томска дважды отказала в проведении пикетов
Фото: Агентство новостей ТВ2
Причина запрета пикетов — повышение заболеваемостью гриппом и ОРВИ.
Так «Коммунисты России» планировали 14 января провести пикет против плохой уборки снега (планировалось, что в нем будут участвовать до 1500 человек). Второй пикет — против правого беспредела у областной прокуратуры — должен был пройти 12 января.
«Мы не стали проводить пикет, но устроили своеобразный сход. Пришли на Белинского, чтобы просто обсудить, что нам делать дальше, — рассказала один из организаторов отмененного пикета Галина Шергина. — На нас были маски, эпидемия же гриппа все-таки. Но оказавшийся на месте полковник Олег Водянкин (начальник отдела охраны общественного порядка — прим.ред) настоял, чтобы мы эти маски сняли. Мол, незаконно находиться на пикетах в масках. Но это был не пикет, а простой сбор. Получается, что полковник полиции не понимает разницы между этими мероприятиями».
«Я думаю, что нам не нужно доходить до абсурда, — сообщила замруководителя Роспотребнадзора Светлана Алексеева. — Вопрос о проведении митингов или пикетов не находится в компетенции Роспотребнадзора. За обеспечение эпидемического благополучия отвечает исполнительная власть — мэрия или администрация муниципального образования. Поэтому им принимать решение и определять объем ограничительных мероприятий».
Добавим, с 12 января в городе отменены массовые мероприятия в учреждениях соцсферы, образовательных учреждениях, а также в торговых точках. Работники обязаны ходить в масках.
Метки: Томск, Томская область, пикет, проведение пикета, Роспотребнадзор,
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у нас вообще то нет ещё эпидемии
очко то у кляйна жим, жим. может поверит что подписи за отставку реальные.
Полковник - баран!!!! А администрация Томска, во главе с главным бухарем Кляйном, шушера помойная!!!
Если правоохранительные органы так бдят за всякими сходами и сборами, видимо, их здорово "намуштровали". В виртуальной приемной Кляйна тоже полный пробел. Забаррикадировались по-полной. Ждут, когда люди от безысходности предпримут отчаянные шаги и уже без каких-либо разрешений выйдут на площадь. Сегодня я вышла в четыре часа дня из дома на Авангарде поехать на Томск-1 в детсад за малышом. Вернулась домой в 19-20. Уставшая и злая. Назвать работу Мэрии по улучшению в автотранспортной сфере можно только прилагая эпитет "вредительство". Люди, заходя в переполненный 29 автобус клянут власти и с горечью вспоминают погубленный 27 маршрут. Вот кто после этого наш Мэр? И как к нему с его вредоносной дебильной командой относиться?
как относится ? не как он на нем не ездит ! а вообще очень пассивен нынче народ кричать начинают в самый последний момент им всю дорогу в спину дышать нужно вот тогда будут хоть как то население города за граждан считать а пока это численность которая что то поет сама себе где то в сети и на кухни у плиты и на этом все ! а мы как делали что хотим и как хотим так и будем делать !!!! вот примерно такое отношение власти к нашим возмущением ! активней только тогда будет результат . а то у нас ведь как все мы знаем все мы понимаем но не чего не делаем ! а когда душить нас начинают мы кричим не хорошо . ну мы же сами своим прежним молчанием разрешили делать все что угодно показали что можно вот с нами и творят все что хотят . нравится вам это или нет а это так !
Ой господа-товарищи коммунисты решили высунуться и напоролись на то, за что боролись Думали с иконой товарища Сталина и крестным красным знаменем за за всё великое им всё и вся