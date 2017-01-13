За неделю мэрия Томска дважды отказала в проведении пикетов

Причина запрета пикетов — повышение заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

Так «Коммунисты России» планировали 14 января провести пикет против плохой уборки снега (планировалось, что в нем будут участвовать до 1500 человек). Второй пикет — против правого беспредела у областной прокуратуры — должен был пройти 12 января.

«Мы не стали проводить пикет, но устроили своеобразный сход. Пришли на Белинского, чтобы просто обсудить, что нам делать дальше, — рассказала один из организаторов отмененного пикета Галина Шергина. — На нас были маски, эпидемия же гриппа все-таки. Но оказавшийся на месте полковник Олег Водянкин (начальник отдела охраны общественного порядка — прим.ред) настоял, чтобы мы эти маски сняли. Мол, незаконно находиться на пикетах в масках. Но это был не пикет, а простой сбор. Получается, что полковник полиции не понимает разницы между этими мероприятиями».

«Я думаю, что нам не нужно доходить до абсурда, — сообщила замруководителя Роспотребнадзора Светлана Алексеева. — Вопрос о проведении митингов или пикетов не находится в компетенции Роспотребнадзора. За обеспечение эпидемического благополучия отвечает исполнительная власть — мэрия или администрация муниципального образования. Поэтому им принимать решение и определять объем ограничительных мероприятий».

Добавим, с 12 января в городе отменены массовые мероприятия в учреждениях соцсферы, образовательных учреждениях, а также в торговых точках. Работники обязаны ходить в масках.

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