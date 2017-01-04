За кражу десяти бутылок томичам грозит до пяти лет

Полицейские задержали двух молодых людей, укравших десять бутылок алкоголя из магазина в районе Черемошников.

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Томску обратился собственник одного из магазинов розничной торговли и сообщил о проникновение неизвестных в помещение торгового учреждения на улице 5-ой Армии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое молодых людей, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

По версии следствия, в ночное время молодые люди разбили стекло оконного проема магазина, проникли внутрь и похитили более 10 бутылок алкогольной продукции и скрылись с места преступления. Ущерб, причиненный преступными действиями, составил более 3 тысяч рублей.

Отделом по расследованию преступлений на внутригородской территории «Ленинский район» Следственного управления УМВД России по городу Томску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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