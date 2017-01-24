За год на семь миллионов оштрафовали томских застройщиков-нарушителей

Специалисты областного департамента архитектуры и строительства в течение 2016 года провели 39 внеплановых проверок долевого строительства многоквартирных домов и выдали 21 предписание об устранении выявленных нарушений.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника департамента Дмитрия Ассонова, в отношении застройщиков возбуждено 126 дел об административных правонарушениях и вынесено 73 постановления. Общая сумма наложенных на застройщиков-нарушителей штрафов превысила 7 млн рублей.

«В рамках проверок 2016 года выявлены факты предоставления строителями недостоверной информации в ежеквартальной отчетности и проектных декларациях, неисполнение уже выданных предписаний, а также незаконное привлечение денежных средств «дольщиков», — уточнил Дмитрий Ассонов.

К административной ответственности привлечены 28 строительных компаний.Среди них «Сибирьстройкомфорт», «Риэлтстрой-НЭБ», «Форма-маркет», «Стройзаказчик», «Орион», «Базис», «РСК», «РСК-Строй» и «ТСК».

Метки: нарушения, застройщики, дольщики, штрафы, Томск, Томская область