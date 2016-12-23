За десять лет в Томской области удвоилось количество бытового мусора

Такие данные привел начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Сергей Трапезников.

По словам чиновника, Томская область будет готова выполнить все требования Федерального завода №458 «Об отходах производства и потребления», отдельные положения которого, вступают в действие в 2018 и 2019 годах. Специалисты департамента изучили, сколько бытового мусора нуждается в утилизации или переработке во всех населенных пунктах области, а также проработали вопросы логистики, то есть определили, куда следует вывозить мусор из каждого города или поселка. Пор итогам этой работы и во исполнение нового закона в регионе созданы восемь зон региональных операторов, которые будут отвечать за весь комплекс мероприятий по сбору, вывозу, переработке и утилизации мусора.

Региональные операторы будут заключать контракты по мусору на десять лет. Это обстоятельство, по мнению Трапезникова, позволит им планировать свою работу на долгий период и просчитывать все риски «мусорного бизнеса».

По словам Трапезникова, пока нет окончательной ясности по схеме финансирования данных работ. «Очевидно, что денежные потоки будут перераспределены, но как именно — пока не совсем ясно», — сказал начальник департамента. Есть вопросы и со вторичной переработкой бытовых отходов: сейчас на рынке на них существуют определенные цены, по которым переработчики принимают, например, бумагу или пластиковые бутылки. Однако после вступления нового закона в действие их объем возрастет, и заводы для переработки могут уронить цены, что сделает невыгодным сам процесс сдачи вторсырья.

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