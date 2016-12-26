Выпускники журфака ТГУ написали открытое письмо ректору Эдуарду Галажинскому

Журналисты опубликовали в соцсетях открытое письмо ректору ТГУ и просят всех, кому не безразлична судьба факультета журналистики и его декана Юлия Ершова, подписать его.

В письме к Эдуарду Галажинскому говорится, что выпускники-журналисты ТГУ обеспокоены информацией о грядущей реорганизации родного факультета. «Многие из нас способны профессионально оценить и признать необходимость тех процессов, которые сегодня происходят в высшей школе. Вместе с тем мы хотели бы отметить, что не все специальности и знания вуза возможно монетизировать в предлагаемом современностью формате. Факультет журналистики — пример такого исключения. Мы уверены: реорганизация факультета обесценит и разрушит многое из того, что кропотливо создавалось и накапливалось эти 40 лет», — говорится в письме к ректору.

Выпускники журфака сообщают ректору, что и без реорганизации они успешно находят работу, а на медийной карте России, нет ни одного значимого СМИ, где не было бы представителя томской школы журналистики.

Отдельные слова в письме посвящены декану факультета Юрию Ершову. «Его имя имеет неоспоримый авторитет в высшей школе, в российских научных кругах. Благодаря его многолетним усилиям по формированию современного образовательного пространства отделение журналистики из «пасынка» филологического факультета преобразовано в полноценное самостоятельное подразделение. <...> Факультет активно привлекает практиков, появились новые курсы и специальности, образована кафедра «Новые медиа», заработала одноименная магистерская программа», — сообщается в письме.

Далее выпускники журфака призывают Эдуарда Галажинского начать открытый экспертный диалог с участием преподавательского корпуса факультета до того, как будет принято финальное решение по реорганизации.

Полностью текст письма можно прочесть здесь

Метки: Томск, ТГУ, факультет журналистики, ректор, открытое письмо