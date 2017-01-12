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Всех детей, заблудившихся в лесу недалеко от Кисловки, госпитализировали
19:58 12.01.2017
В настоящее время диагноз устанавливается, сообщили ТВ2 в пресс-службе облздрава.
- «Дети были госпитализированы. Состояние шестерых оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Состояние четверых — удовлетворительное. Они остаются под наблюдением врачей. Диагноз устанавливается», — сказали в ведомстве.
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- Ранее сообщалось, что утром 12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт.
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- Метки: дети заблудились в лесу, поселок Кисловка, МЧС, Томск, Томская область, детей госпитализировали
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Фото: v-kurse-voronezh.ru