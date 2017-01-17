Все учащиеся Кисловки, госпитализированные из-за ЧП, выписаны из больницы

Сегодня, 17 января, оставшиеся два школьника из десяти госпитализированных после ЧП в Кисловке, выписаны из медицинских учреждений Томска.

12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали. Позже врачи диагностировали у детей обморожения и переохлаждение. В понедельник шесть из них выписали, двое школьников остались в больнице.

Сегодня из областной детской больницы выписались последние два школьника. По словам главного педиатра департамента здравоохранения Томской области Светлана Рубейкина, ребята попали в областную детскую больницу и больницу скорой медпомощи № 2, где врачи диагностировали у них обморожения или переохлаждения — все в легкой степени, а также признаки ОРЗ.

СКР возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В свою очередь, сегодня замгубернатора Чингис Акатаев уточнил, что директора школы уволят. Как пояснили в МЧС, директор школы заявлял спасателям, что дети найдены, а помощь им не нужна.

Метки: директор школы, дети потерялись в лесу на уроке физкультуры, Кисловка, Томск, Томская область