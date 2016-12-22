Вратаря «Томи» Антона Коченкова досрочно вернули в «Локомотив»

Антон Коченков выступал в томском клубе на правах аренды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Аренда была рассчитана до конца сезона, но томский клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы, разгружает платежную ведомость.

В нынешнем сезоне на счету 29-летнего голкипера 12 матчей и 17 пропущенных голов в премьер-лиге, а также одна встреча и один пропущенный гол в Кубке России.

Ранее стало известно, что у «Томи» проблемы с бюджетом, а сотрудники и игроки клуба не получали зарплату с середины лета. Судебные приставы арестовали здание административно-бытового корпуса футбольного клуба «Томь» из-за долга в 39 млн рублей по налоговым платежам.

Сейчас «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Сейчас часть легионеров планирует покинуть команду. Спортивный директор клуба Игорь Кудряшов говорит о том, что вероятнее всего команда будет доигрывать сезон молодежным составом. Трудовая инспекция начала проверку «Томи». Президент клуба и губернатор Томской области обсудил с руководителем Российского футбольного союза Виталием Мутко проблемы клуба. 20 декабря состоялась встреча генерального и финансового директоров ФК «Томь» с президентом клуба и губернатором Томской области. Губернатор Сергей Жвачкин обнадежил собравшихся, что, начиная с января 2017 года, клуб начнет получать деньги от спонсоров для погашения имеющихся долгов и дальнейшего финансирования команды.

Метки: Томск, Томская область, футбол, Антон Коченков, ФК "Томь", аренда вратаря