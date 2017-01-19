Водитель из Северска проиграл суд с ГИБДД

Житель Северска пытался в суде доказать, что наложенный на него штраф является незаконным, но суд встал на сторону полицейских, сообщает корреспондент ТВ2 из здания суда.

Северский водитель Сергей Д. привлекли к административной ответственности за превышение скорости: на него был наложен штраф в размере пятисот рублей. На участке Северной автодороги, в зоне действия знака «40», прибор автоматической фиксации показал, что скорость его автомобиля составляла 64 км/ч. Однако мужчина не согласился с тем, что он совершил административное правонарушение, и подал жалобу в Северский городской суд.

«Под знаком ограничения скорости, — рассказал Сергей ТВ2, — отсутствовал знак дополнительной информации «8.23», сообщающий о том, что на участке ограничения скоростного режима может вестись фото- или видеофиксация. Следовательно, доказательства о совершенном мною правонарушении добыты с нарушением закона».

Суд отказал водителю в его жалобе. Согласно решению суда, отсутствие знака «8.23» не препятствует сотрудникам ГИБДД фиксировать превышение скорости водителями транспортных средств. А установление знака «8.23» предусмотрено для информирования о возможной фиксации нарушений правил дорожного движения.

Метки: Томская область, Томск, Северск, ГИБДД, ПДД, суд, административное правонарушение, превышение скорости, знак «8.23»