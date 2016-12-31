Водитель лесовоза находится в больнице после ДТП под Томском

Водитель лесовоза находится в больнице после ДТП под Томском
13:22 31.12.2016
Агентство новостей ТВ2
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Фото: Татьяна Киселева

Лесовоз перевернулся на трассе Томск-Мариинск, водитель в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщили ТВ2 в ГИБДД по Томскому району.

ДТП произошло в полночь на 13-ом километре трассы Томск-Новосибирск, в районе села Воронина.

«По предварительным данным, водитель 1964 года рождения не справился с управлением. Лесовоз  «MAZ» опрокинулся на правой обочине по ходу движения. Водитель в тяжелом состоянии находится в одном из лечебных учреждений Томска», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Очевидцев просят сообщить по телефону 8 (3822) 794-636.

Метки: Томск, Томская область, ДТП, ГИБДД, авария

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