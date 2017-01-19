Власти Томска: рейсов в Зональный, Предтеченск и Черемошники станет кратно больше
Фото: Агентство новостей ТВ2
Со следующей недели в Томске восстановят 27 маршрут, перевозчик 442 маршрута также организует дополнительные рейсы, рассказала председатель комитета по транспорту мэрии Ольга Свахина.
С 1 января в Томске заработала новая маршрутная сеть. Проезд в муниципальных автобусах стал стоить 18 рублей, в электротранспорте — 16 рублей. Маршруты №№ 17 и 27, который связывали Зональный с Томском, стали межмуниципальными и ушли в подчинение обладминистрации. Томичи стали жаловаться на отсутствие автобусов и долгое ожидание.
«В мэрии провели совещания и уже со следующей недели будет восстановлена схема маршрута № 27 в качестве межмуниципального. Он будет обеспечивать транспортную связь Зонального, проспекта Комсомольского и микрорайона Солнечный», — сказала Ольга Свахина на заседании комиссии гордумы по транспорту.
«Многие люди привыкли ездить на Учебную и жалуются, что в утренние часы в 442-й очень сложно войти, поэтому перевозчиком будут организованы дополнительные рейсы 442 маршрута, чтобы жители Большой Подгорной могли добираться до улицы Учебной и с проспекта Кирова добираться», — отметила Ольга Свахина.
Пожаловаться на работу обновленной маршрутной сети томичи смогут по телефону 28-29-06.
Метки: новая маршрутная сеть, жалобы томичей, Ольга Свахина, новые рейсы, 442 маршрут, 27 маршрут, Томск, Томская область
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Вот яркий пример того, что сделалось с городом с 2013 (или, если быть более точными, с 2012) года. 27-й убрали с Иркутского зачем?!? Такой мороз был в первой рабочей неделе, а мы мёрзли на остановках, потому что троллейбусов №7 больше не стало на линии (имею в виду по количеству единиц транспорта), а 27-го вообще нет! Забота о людях?... Кто они после этого с такой-то "заботой"?!? И 8-9 маршрут лет 30 ездил по одной схеме, а сейчас где его можно найти - кто знает?!? Какие-то, ...ть, варяги разработали "транспортную схему", а городская власть ее с восторгом приняла. А мы были против, между прочим, потому что на Иркутский испокон веков ездить сложно, и у нас этот проклятый опыт есть!!! Что в итоге получилось? Понимаете, что ломать - это не строить?!? А строить администрация, к сожалению, не может ничего подходящего.
Значит пассажиро поток с ул. Б.Подгорной более "велик " чем с 2х мкр. Солнечный и Подсолнухи ? По Подгорной следуют 3 маршрута + трамвай , а с наших мкр-ов решили " вывезти " народ двумя маршрутами , которые попросту не справляются .Вот так "прологистировали " маршрутную систему перевозок , хотя МЫ больше чем уверены что толком никто этим и не занимался ,просто идёт очередной ОТМЫВ денег , а на народ просто НАПЛЕВАТЬ !!!
Ну и клоуны в этой мэрии!!! Сначала развалили транспортную сеть в городе, а сейчас мечутся как крысы!!!
В итоге опять маршруты будут из заплаток, из разных перевозчиков и спросить не с кого.
Шик!
От чего ушли - к тому и пришли!
Да вы издеваетесь, что ли? Этих 400 и 401 как тараканов в городе, один за другим катаются.