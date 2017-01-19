Власти Томска: рейсов в Зональный, Предтеченск и Черемошники станет кратно больше

Со следующей недели в Томске восстановят 27 маршрут, перевозчик 442 маршрута также организует дополнительные рейсы, рассказала председатель комитета по транспорту мэрии Ольга Свахина.

С 1 января в Томске заработала новая маршрутная сеть. Проезд в муниципальных автобусах стал стоить 18 рублей, в электротранспорте — 16 рублей. Маршруты №№ 17 и 27, который связывали Зональный с Томском, стали межмуниципальными и ушли в подчинение обладминистрации. Томичи стали жаловаться на отсутствие автобусов и долгое ожидание.

«В мэрии провели совещания и уже со следующей недели будет восстановлена схема маршрута № 27 в качестве межмуниципального. Он будет обеспечивать транспортную связь Зонального, проспекта Комсомольского и микрорайона Солнечный», — сказала Ольга Свахина на заседании комиссии гордумы по транспорту.