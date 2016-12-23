Власти Томска: пропускная способность переездов улучшилась

Власти Томска положительно оценили результаты принятых мер по увеличению пропускной способности Мокрушинского и Степановского железнодорожных переездов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Томске два переезда — Мокрушинский и Степановский. По подсчетам городских депутатов, они стоят 11 минут из часа. При этом в районах переездов строятся новые микрорайоны. Так на Степановку через два года заедут еще больше 20 000 человек. При этом, когда проект «Южных ворот» только обсуждали, городские власти утверждали, что Степановский переезд разгрузят. Планировалось, сделать прокол под железной дорогой, однако замгубернатора по строительству и инфраструктуре Игорь Шатурный заявил, что денег на этот проект ни у города ни у области нет.

В 2016 году воронежская компания «Желдорпроект» выиграла аукцион на составление проекта расширения Степановского переезда. Однако первоначальный проект не учитывал появление Южных ворот, не предусматривал решение проблемы транспортного кольца и его отправили на доработку. Позднее стало известно, что проект расширения Степановского переезда появится в 2017 году, работы по его расширению проведут в 2018 году.

С 7 декабря в районе Степановского организовано одностороннее движение по улице Завокзальной на участке от Ломоносова до И. Болотникова. С 13 декабря на перекрестке улиц Елизаровых и Шевченко со стороны Степановского переезда поставили дополнительные светофор.

«Эти меры позволили упорядочить движение автомобилей через железнодорожный переезд, а также были прекращены выезды с улицы Завокзальной, перекрывающие движение транспорта из города в поселок Степановка», — пояснили в пресс-службе мэрии.

На Мокрушинском переезде на участке от площади Южной до Транспортной установили светофор в направлении улиц Нахимова и Красноармейской. С 7 до 9 часов утра он работает в трехцветном режиме, а остальные часы – в желтом мигающем. Светофор отрегулирован таким образом, чтобы пропускать основной поток транспорта в утренний час пик с периферии к центру города.

В мэрии отметили, что данные меры позволили упорядочить движение на пересечении улиц Ломоносова и Завокзальной, особенно утром.

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