Власти Томска назначили временных перевозчиков на маршруты № 4, 19 и 29

Мэрия города отобрала перевозчиков, которые получили право на временную перевозку пассажиров по регулируемому тарифу в период с 1 января до 31 марта 2017 года, сообщает пресс-служба.

Конкурсная комиссия оценивала заявки участников отбора по ряду параметров, начисляя за соответствие требованиям баллы. Максимальное количество баллов начислялось за наличие в автопарке автобусов, возраст которых не превышает трех лет, использование газомоторного топлива, профессиональный стаж перевозчика, превышающий 10 лет, а также дополнительное наличие автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных граждан и пассажиров с колясками.



ИП Гуммер А.Д. подал заявки на осуществление пассажироперевозок на автобусных маршрутах №№ 4 и 29 и набрал наибольшее количество баллов. Всего на эти маршруты было подано 7 заявок.

На маршрут № 19 была подана одна заявка от ООО «ТТЛ» (директор Батурин В.В.). Заявка и документы, приложенные к заявке, признаны комиссией соответствующими требованиям отбора и участнику, подавшему единственную заявку на маршрут № 19, по условиям отбора направлено предложение о заключении договора.

Победители отбора перечислят в бюджет города предложенные ими суммы за право работы на маршрутах, после чего с ними будет подписан договор. ИП Гуммер А.Д. предложил за право работы более миллиона рублей на каждом маршруте, ООО «ТТЛ» — 250 тыс. рублей.

Напомним, новая маршрутная сеть Томска заработает с 1 января. Мэрия объявила торги на автобусные маршруты. Победители торгов на четыре автобусных маршрута не стали заключать торги с мэрией. УФАС внесла их в список «черных поставщиков», мэрия объявила повторные аукционы, но и после подписание контрактов не состоялось. Правоохранительные органы подозревали сговор участников торгов. Сейчас проводится проверка.

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