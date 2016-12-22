Власти смогут выбирать способ платы за отопление

Власти Томской области смогут определять, как именно платить за тепло — по факту или по 1/12. Соответствующие корректировки в областной закон приняли в первом чтении на сегодняшнем собрании облдумы.

«Постановление правительства предусматривает возможность принятия решения об изменении способа оплаты комуслуги по отоплению в течение отопительного сезона либо по факту, либо по 1/12. Делается это раз в год до 1 октября и распространяется на следующий отопительный сезон. Предлагается внести необходимые изменения в областной закон», — сказал начальник облдепартамента ЖКХ и госжилнадзора Юрий Баев.

По его словам, на сегодняшний день три муниципальных образования выразили желание платить по факту, остальные хотят по 1/12. Окончательное решение, как платить населению за отопление, будет приниматься с учетом мнения населения.

В ходе голосования «за» принятие законопроекта высказались 27 депутатов, «против» проголосовали четверо, «воздержались» — пятеро. В итоге в первом чтении закон был принят.

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