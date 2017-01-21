Владелец обрушившегося конного клуба находится под домашним арестом

Владельца конного клуба «Аллюр» под Новосибирском, в котором обрушилась крыша из снега, отправили под домашний арест.

Об этом сообщает «Интерфакс». По словам судьи Натальи Хохловой, 47-летний предприниматель Игорь Воротников пробудет под домашним арестом до 19 марта включительно. «Интерфакс» отмечает, что следствие настаивало на том, чтобы заключить владельца клуба под стражу.

Сам предприниматель заявил, что чувствует свою вину в произошедшем. Он сообщил, что готов давать показания и «понести наказание, которое вынесет суд».

Обрушение в конном клубе «Аллюр» в Бердске около поселка Новый Новосибирской области произошло 19 января. В результате обрушения крыши погибли два человека — 15-летняя девочка и 45-летний мужчина. Еще три человека получили травмы.

По факту случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По данным МЧС, обрушение произошло из-за того, что на крыше было 480 кг снега и она не выдержала. При этом сам Воротников, по данным «Интерфакса» , в суде заявил, что снег не мог стать причиной обрушения, поскольку манеж был рассчитан на 2-метровый слой снега.

Более 360 человек и 81 единица техники ликвидировали последствия обрушения кровли конного клуба в Бердске. Спасатели полностью разобрали завалы, все опасные металлические обломки подняты и собраны, место расчищено от снега, сообщает МЧС Новосибирской области.

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