Вертолеты «Томск Авиа» выставлены на торги

На торги выставлены 17 вертолетов Ми-8 стоимостью от 4,62 миллиона рублей до 19,82 миллиона. Общая начальная цена лотов составляет 218 731 819 рублей.

Согласно отчету об оценке имущества, ни один из вертолетов не эксплуатируется, при этом только 11 из 17 вертолетов пригодны для ремонта, ремонт и восстановление остальных невозможен. Многие вертолеты также частично разукомплектованы, имеют вмятины, у некоторых отсутствует остекление. Практически у всех вертолетов выхошел срок службы 35 лет.

Ознакомиться с имуществом выставленным на продажу можно по месту его нахождения в Колпашеве, Стрежевом и Омске. Все подробности на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Напомним, 14-го марта 2016-го года Арбитражный суд Томской области признал банкротом «Томск Авиа» и начал процедуру конкурсного производства.

На первые торги выставлялись пять самолетов Ан-24 и четыре самолета Ан-26, однако они не состоялись из-за отсутствие заявок на участие. И только с третьей попытки в середине декабря прошлого года удалось продать один самолет Ан-26 за 17,92 миллиона рублей при начальной его стоимости в 22,4 миллиона.

Сегодня начался прием заявок на покупку вертолетов авиакомпании «Томск Авиа». Открытые электронные торги пройдут 20-го февраля 2017.

По словам конкурсного управляющего «Томск Авиа», в настоящий момент долги этого предприятия перевали за 1 млрд рублей. Точную сумму задолженности предприятия на текущий момент Татьяна Джур назвать затруднилась.

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