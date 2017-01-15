Велопробег теперь тоже не санкционированная акция

В Санкт-Петербурге велосипедистам, которые хотели в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек принять участие в праздничном велопараде, пришлось разбиваться на группы из 20 человек, чтобы не нарушать закон.

Как сообщается «Фонтанка», на акцию собралось около 200 человек. Однако прибывшие на место полицейские предупредили их, что если колонна двинется одновременно, велосипедистов будут задерживать за участие в несанкционированной акции. Так же если в параде будет участвовать более 50 человек, мероприятие будет считаться «спортивно-массовым» и потребует согласования.

Участники велопробега сообщили журналистам, что они «в легком ступоре и не знают, что делать», поскольку какого-то конкретного организатора у мероприятия нет.

В результате велопарад все же состоялся, но с опозданием на 40 минут. Участники акции разделились на группы по 20 человек и поехали, соблюдая расстояние между группами не менее 80 метров.

Участникам также пришлось отказаться от запланированного маршрута, поскольку его не согласовала Госавтоинспекция.

Между тем цель велопарада была «показать, что ездить на велосипеде по Петербургу зимой можно комфортно и весело». Только вот про то, что собираться в России без особых санкций теперь не дают, об этом велосипедисты — не подумали.

Метки: Томск, Томская область, велопробег, несанкционированная акция.