Васюганский заповедник официально создадут в начале 2017 года

Васюганский заповедник будет создан в начале 2017 года, рассказал глава облдепартамента природных ресурсов и защиты окружающей среды Сергей Трапезников.

Вопрос о создании Васюганского заповедника поднимался неоднократно. В 2010 году экс-губернатор Виктор Кресс направлял письмо министру природных ресурсов и экологии РФ Юрию Тургеневу о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения на территории Васюганского заказника.

В январе этого года Министерство природы России утвердило создание нового заповедника «Васюганский». Васюганский заповедник станет одним из пяти заповедников, созданных в рамках основных мероприятий по проведению Года особо охраняемых природных территорий в 2017 году. В свою очередь, эколог Терри Каллаган заявил, что создание Васюганского заповедника является важным с точки зрения мировой экологии.

«Мы надеемся, что вопрос о создании Васюганского заповедника будет решен в 2017 году, — сказал Сергей Трапезников. — 4 ноября было получено положительное заключение госэкспертизы. Ранее вышло распоряжение Правительства РФ, что в 2017 году планируется создать четыре ООПТ федерального значения, в том числе Васюганский заповедник. Думаю, в конце первого-начале второго квартала 2017 года будет принято решение о создании Васюганского заповедника. Мы со своей стороны будем эту тему поднимать, мы уже направили письмо от губернатора премьеру подготовили», — отметил он.

По словам Сергея Трапезникова, заповедник будет находиться на территории Томской и Новосибирской областей. Вопрос о том, где именно будет расположен административный центр, еще решается, но, по мнению эколога, целесообразнее разместить его в Томской области.

«Я считаю, что у нашего региона есть преимущество перед Новосибирской областью — у нас очень активный научно-образовательный комплекс. На территории Васюганского заповедника уже проведена большая работа нашими учеными. Поскольку цель создания этого заповедника в первую очередь научная, и наши ученые уже ведут эту работу, администрация заказника должна размещаться у нас», — подчеркнул он.

Для справки: Васюганское болото возникло 10 тысяч лет назад и считается самым большим в мире. Его площадь превышает 53 тысячи км. Большая часть болота находится на территории Томской области. Васюган является основным источником пресной воды в регионе, здесь расположены около 800 тысяч небольших озер. Болото содержит огромные запасы торфа и противодействует парниковому эффекту. В 2007 году Васюганское болото было включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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