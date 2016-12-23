«Валокордин» и «Боярышник» будут продавать по рецепту

Препараты «Валокордин» и «Боярышник» будут продавать в аптеках только при наличии рецепта от врача.

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на заявление вице-премьера российского правительства Александра Хлопонина.

По его словам, такому регулированию подвергнутся и все остальные спиртосодержащие медицинские препараты — они будут продаваться в аптеках в малых объемах и отпускаться только при наличии рецепта.

«Зачем это в таре, в которой поллитра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи — это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах», — сказал Александр Хлопонин.

Он отметил, что людям необходимо от 4 до 40 капель «Валокордина», чтобы «он имел какой-то эффект».

«Но у тебя в такой небольшой баночке четыре тысячи капель — это на сколько хватит?» — поинтересовался вице-премьер. При этом он добавил, что медицинская польза этого препарата «не доказана».

Ранее регулирование спиртосодержащих препаратов поручил ввести премьер-министр России Дмитрий Медведев. Поводом для этого стало массовое отравление людей в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник». В средство вместо этилового спирта, указанного на упаковке, был добавлен смертельно опасный метиловый спирт. В результате отравления метанолом в Иркутске погибли 72 человека. В связи с массовой гибелью людей в Иркутской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен запрет на продажу любых спиртосодержащих непищевых продуктов.

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