В ЗАТО Северск из-за нечищеных дорог пожарные не доехали до горящего дома

ЧП произошло в поселке Орловка под Северском, сообщает агентство vseverske.info.

Нечищеные от снежных завалов дороги не позволили пожарным подъехать близко к горящему бревенчатому дому в поселке Орловка под Северском. Огнеборцам пришлось парковаться в 50 метрах от очага возгорания, поэтому потушить огонь вовремя не удалось, сообщила хозяйка дома Ольга Еремеева. Вечером, 7 января, семья (двое взрослых и двое детей 12-ти и 14-ти лет) затопила баню, которая находится под одной крышей с домом.

«Услышали щелчок примерно там, где находятся счетчики — сообщила хозяйка дома Ольга Еремеева. — Побежала во двор включать свет. Пока туда-сюда бегали, открыли дверь в баню, а там огонь, все сыпануло в дом. Оделись в первое попавшееся и выскочили на улицу. Три «пожарки» приехали и ничего сделать не смогли. Встали далеко от дома. Если бы дороги были в порядке, смогли бы потушить».

По словам Еремеевой, от снега поселок чистили этой зимой однажды, а переулок, где расположен ее дом, ни разу.

В пресс-службе специального управления ФПС №8 МЧС России по ЗАТО Северск сообщили, что информация о пожаре поступила в 21.07. Спустя 17 минут пожарные расчеты специальной пожарно-спасательной части №7 поселка Самусь прибыли на место.

«50 метров не доехали до дома, потому что дорога не была расчищена, — цитирует руководителя пресс-службы Юрия Полякова агентство vseverske.info. — Прокладывали к месту пожара магистральную линию – два рукава. Вторая цистерна – через огороды по снегу линию тянули. В 21.26 подали стволы. Локализован пожар в 22.03, ликвидирован в 22.30».

Он также уточнил, что на момент прибытия пожарных расчетов бревенчатый дом был полностью охвачен огнем: сгорели дом, пристройка, баня, снегоход «Буран». Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Метки: Томская область, Томск, Северск, Орловка, пожар, снег, нечищеные дороги, СУ ФПС №8