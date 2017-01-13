В заказных маршрутках Томска пассажиры жертвуют до пятисот рублей

Заказные автобусы продолжат ездить по городу, после того как установят тахографы — устройства автоматического считывания параметров движения.

Отсутствие тахографов — единственная на сегодня претензия сотрудников ГАИ к заказным перевозкам. Водители заказных автобусов были оштрафованы на тысячу рублей.

Напомним, в Томске появились маршрутные автобусы, осуществляющие альтернативную перевозку пассажиров по городу. Они не имеют договоров с городской администрацией, поэтому ездят как заказные. В заказных автобусах по закону нельзя взимать плату. В них стоят кубы для пожертвований. Каждый куб для конкретного водителя, потерявшего с 1 января работу. Пожертвовать предлагается 15 рублей. Это меньше существующей сейчас платы за проезд в 18 рублей. Но пассажиры жертвуют даже до пятисот рублей. Суть проблемы: с 1 января в Томске ввели новую маршрутную схему, на которую зашли новые перевозчики, которые выиграли аукционы. Многие водители и предприниматели — владельцы автобусов, остались без работы. На городских маршрутах, как отмечают пассажиры, стало меньше автобусов. Люди на остановках ждут по полчаса, а когда нужный автобус приходит в него невозможно втиснуться. Сейчас 26 заказных автобусов ходят по трем городским маршрутам: 4, 26, 27. Но ожидается, что их будет больше.

Как рассказал нам председатель профсоюзов работников автомобильного транспорта Томской области Дмитрий Салин, многие водители и предприниматели просто ждут, чем закончатся проверки заказных автобусов правоохранительными органами. Проверять заказные перевозки сама мэрия не имеет права.

«Люди у нас не оплачивают проезд, проезд уже оплачен заказчиком перевозок, — говорит Дмитрий Салин. — Люди делают добровольные пожертвования до пятисот рублей. На этих ящиках фамилии только водителей. Это те водители, которые фактически остались без работы, которых мы вынуждены поддерживать в период наших хозяйственных споров с администрацией. Как долго будут ездить заказные маршруты — мы надеемся, что всегда, потому что мы не нарушаем ни одну норму действующего законодательства».

Организатор заказных перевозок — одно из томских ООО. Название его попросили не афишировать, во избежание у заказчика неприятностей.

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