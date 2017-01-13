В заказных маршрутках Томска пассажиры жертвуют до пятисот рублей
Видео Александр Сакалов
Заказные автобусы продолжат ездить по городу, после того как установят тахографы — устройства автоматического считывания параметров движения.
Отсутствие тахографов — единственная на сегодня претензия сотрудников ГАИ к заказным перевозкам. Водители заказных автобусов были оштрафованы на тысячу рублей.
Напомним, в Томске появились маршрутные автобусы, осуществляющие альтернативную перевозку пассажиров по городу. Они не имеют договоров с городской администрацией, поэтому ездят как заказные. В заказных автобусах по закону нельзя взимать плату. В них стоят кубы для пожертвований. Каждый куб для конкретного водителя, потерявшего с 1 января работу. Пожертвовать предлагается 15 рублей. Это меньше существующей сейчас платы за проезд в 18 рублей. Но пассажиры жертвуют даже до пятисот рублей. Суть проблемы: с 1 января в Томске ввели новую маршрутную схему, на которую зашли новые перевозчики, которые выиграли аукционы. Многие водители и предприниматели — владельцы автобусов, остались без работы. На городских маршрутах, как отмечают пассажиры, стало меньше автобусов. Люди на остановках ждут по полчаса, а когда нужный автобус приходит в него невозможно втиснуться. Сейчас 26 заказных автобусов ходят по трем городским маршрутам: 4, 26, 27. Но ожидается, что их будет больше.
Как рассказал нам председатель профсоюзов работников автомобильного транспорта Томской области Дмитрий Салин, многие водители и предприниматели просто ждут, чем закончатся проверки заказных автобусов правоохранительными органами. Проверять заказные перевозки сама мэрия не имеет права.
«Люди у нас не оплачивают проезд, проезд уже оплачен заказчиком перевозок, — говорит Дмитрий Салин. — Люди делают добровольные пожертвования до пятисот рублей. На этих ящиках фамилии только водителей. Это те водители, которые фактически остались без работы, которых мы вынуждены поддерживать в период наших хозяйственных споров с администрацией. Как долго будут ездить заказные маршруты — мы надеемся, что всегда, потому что мы не нарушаем ни одну норму действующего законодательства».
Организатор заказных перевозок — одно из томских ООО. Название его попросили не афишировать, во избежание у заказчика неприятностей.
Метки: Томск, Томская область, заказные перевозки, альтернативные перевозки, новая маршрутная сеть, Дмитрий Салин, кубы для пожертвований
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Что изменила эта реформа транспорта в Томске- Ничего! Как нарушался режим труда и отдыха для водителей, так он и нарушается , кондуктора, курение и прочая лабуда уже притча во языцех. Как подвергались пассажиры риску из-за нарушений режима труда и отдыха водителей, так ничего и не изменилось. Организаторы всего конкурса и передела являются преступниками, ведь в требованиях даже этот пункт не был изложен. Все это говорит о некомпетентности организаторов торгов. До тех пор пока в администрации будут случайные люди вместо специалистов мы будем иметь, что имеем. Пока Кляйн поймет что управление городом это не изготовление пива из воды и порошка, так и будет.
Убили 27 маршрут, ухудшили условия жизни томичей, давка на 29-м маршруте, троллейбус № 7 вместо обещания сократить его интервалы может ходить 1 раз в 30 минут. Вот итог транспортного коллапса и паралича власти.
Требую вернуть 27-й маршрут и наказать виновных за ухудшение ситуации.
Сограждане! Томичи!
Во всех этих катастрофических историях с пассажирским транспортом, с навалившим снегом, я обратил внимание на одно любопытное обстоятельство:
- Нигде не было видно, ни депутатов, ни членов правящей партии ЕР, не было ни слов, ни дел!
И у меня затеплилась надежда,- может, они самоликвидировались?
И мы больше, никогда не увидим их тупые и хамские рожи?
Сегодня на остановке ДНЕМ в 20 градусов мороза я простояла 25 минут,ожидая 38. В Рождество 25 минут, ожидая троллейбус 7,который так и не пришел.27 маршрут убрали,пришлось ехать с пересадками от остановки лазарева. В обе стороны забитые холодные маршрутки за 70 рублей. А я сейчас в положении и очень трудно мерзнуть на остановках. А затем давиться, стоя в толпе. Это напоминает 80-90 гг ,когда 2 часа ждёшь троллейбуса автобуса,а потом счастье если присядешь. Живём в 2017 году,а я вернулась в прошлое.повысили плату за УЖАСНЫЕ условия перевозок. Как будто правда мерии нашей таксисты за эту маршрутную ОТВРАТИТЕЛЬНУЮ сеть заплатили. Первый раз в жизни пишу комментарий на такую тему,но больно уж это все несправедливо.
Никогда власти не трогали 8 и 9 маршрут как единственный удобный и надёжный маршрут для Бактина и Ивановского Сейчас ,чтобы попасть в центр города надо колесить в переполненной маршрутке через все микрорайоны два часаА ведь сейчас ещё и Зелёные горки.Второй раз тупо меняют маршрут, причиняя всё большие неудобства сознательно, что ли во вред одним для удобства немногих 72 руб,чтобы попасть в течение двух часов из точки А в Б.А люди уже рады работать за 60 в час Час за дорогу Час за пачку сигарет,два часа за обед Короче на хлеб и ночлег уже не хватит Скоро подойдём к тому ,что проще на диванах ждать светлого будущего мироустройства