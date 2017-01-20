В выборах 10-го сентября 2017-го могут принять участие 770 297 жителей Томской области

По данным облизбиркома, численность избирателей, зарегистрированных на территории Томской области по состоянию на 1 января 2017 года, составляет 770 297 человек.

Эти данные опубликованы на сайте Избирательной комиссии Томской области. Больше всего избирателей проживает в Томске — 370,5 тысячи человек, в Северске — 92,6 тысяч человек, в Стрежевом — почти 31 тысяча.

10-го сентября 2017-го года мы будем выбирать губернатора Томской области. Полномочия Сергея Жвачкина истекают 17-го марта 2017-го года и до новых выборов он будет исполняющим обязанности губернатора.

Кроме того, в сентябре пройдут довыборы в областную Думу по Чулымскому округу. Владимир Кравченко стал сенатором от Томской области и необходимо избрать депутата вместо него. Будут довыборы и в городскую Думу. Там освободилось 4 места.

В сентябре 2017-го года жители Томской области будут выбирать глав более 70 сельских поселений и глав Асиновского, Каргосокского и Верхнекетского районов.

Напомним, что явка на выборы в Госдуму России и Законодательную Думу Томской области в 2016-м году составила 33,64 процента. На выборах в Думу города Томска приняли участие 17,13 процента избирателей, а на досрочных выборах мэра Томска в 2013-м году проголосовало чуть больше 20 процентов томичей.

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