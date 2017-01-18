В Университетской роще томич натравил на девушку свою собаку

Хозяин собаки не найден, предположительно, от его действий пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в субботу, 14 января, в районе 4-го корпуса НИ ТГУ, рассказал ТВ2 друг пострадавшей девушки Олег Мачалов.

«14 января, примерно, в 15:50, девушка шла от 4-ого корпуса НИ ТГУ в сторону остановочного комплекса «Библиотека ТГУ» по улице Ленина», — сообщил Олег Мачалов. — На одной из дорожек, недалеко от памятника павшим за Родину сотрудникам и студентам ТГУ, она встретила незнакомого мужчину средних лет, выгуливающего собаку. Как только мужчина увидел девушку, он к ней подошел и попытался завязать разговор, останавливая ее руками. Мужчина интересовался, куда она идет. Девушка постаралась корректно уйти от разговора, но мужчина не оставлял попыток и был крайне напорист. Когда же, наконец, удалось вырваться, девушка продолжила свой путь, мужчина начал натравливать собаку. Он давал ей команды: «Фас! Держи ее!». Собака беспрекословно выполнила команду и напала на девушку».

Он добавил, что девушке удалось вырваться и убежать, на остановке ей помог молодой человек.

«Звонок в полицию был сделан сразу после происшествия, в 16:12. Где-то в 16:55 приехала полиция для взятия показаний. Затем девушка обратилась в травмпункт №1 городской клинической больницы №3. Врачи зафиксировали у нее укушенную рану на правой кисти, множественные гематомы плеча и предплечья правой и левой рук. Можно, сказать, что ей повезло. Кстати, полиция приехала, взяла показания, но заявление не приняли. Сказали, что «мы этим не занимаемся, только возьмем показания. Дальше дело будет у следователя, он уже и будет все решать», — сказал Олег Мачалов.

Молодой человек также рассказал, что это нападение не единственное, в тот день, 14 января, от действий собаки пострадали еще четыре человека.

«Нам нужна любая помощь, чтобы найти этого человека: широкая огласка, видеозаписи с камер наблюдения. Девушка запомнила лицо хозяина собаки, виновник происшествия скрылся. Это мужчина, предположительно, рост около 175-180 см, полного телосложения. Собака, возможно, породы французский мастиф, песочного цвета», — сказал Олег Мачалов.

Замначальника управления безопасности ТГУ Сергей Козырев рассказал ТВ2, что пострадавшие слишком поздно обратились за помощью.

«Наши сотрудники прочесали Университетскую Рощу, но никого не смогли найти. У нас еще граждане несознательные, выводят свои собак без поводка. Согласно внутреннему распорядку, выгуливание собак в Университетской Роще запрещено», — сказал Сергей Козырев.

Добавим, позднее в редакцию ТВ2 обратился еще один пострадавший Алексей Самсонов. По его словам, он стоял на остановке ТГУ со своим другом Дмитрием и видел, как к остановке бежала девушка, а следом за ней собака с хозяином.

«Девушка уехала, а мужик этот пьяный с собакой остался на остановке, стал ко всем приставать, речь была неразборчивой. Пристал ко мне, начал на меня рукой показывать своей собаке: «Ну-ка, Тайсон, давай!». Я стал отходить, но собака подбежала и вцепилась в мою правую руку. Начали бороться, в какой-то момент мне удалось охватить её за шею, но надолго удержать не смог. С каждым разом собака становилась все агрессивней», — рассказал Алексей Самсонов.

Как он освободился, молодой человек не помнит. Его друг сразу же после происшествия отвез в травмпункт, где обработали руку Алексея Самсонова.

Метки: нападение собаки, Университетская роща, мужчина натравил на девушку собаку, ТГУ, Сергей Козырев, Томск, Томская область