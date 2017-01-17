В Томской области ввод жилья в 2016 году упал на треть

В Томской области за 2016 год построили жилья на треть меньше, чем в 2015 году, следует из данных Томскстата.

В 2015 году Томская область достигла исторического максимума по вводу жилья, сдав 699 тысяч квадратных метров. В 2016 году сдано 470 тысяч квадратных метров.

При этом, по данным статистиков, в восьми районах объем сданного в эксплуатацию жилья превысил уровень 2015 года, а в двух муниципальных образованиях более чем в два раза: в Асиновском — в 2,3 раза, в Тегульдетском — в 3 раза.

«Падение в первую очередь связано со всей нашей жизнью. С падением спроса, в первую очередь. Люди стали меньше покупать. Почему? Это уже другой вопрос, очень комплексный. Вопрос миллионов. Спрос — это сложная штука. Спрос на окраинах города — это один вопрос, спрос в центре города — другой. В центре города он остается высоким, но строительных площадок там не дают», — прокомментировал директор «ТДСК» Александр Шпетер.

По словам Евгения Паршуто, конкретных цифр на 2017 год еще нет, они будут готовы к марту. Однако власти большого роста объемов ввода не ожидают.

«Я думаю, что если все будет развиваться благоприятно, что 500 тысяч квадратных метров будет», — отметил замгубернатора.

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