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В Томской области пройдут досрочные выборы
08:27 17.01.2017
Тэги: выборы, досрочные выборы
Досрочные муниципальные выборы в Томской области пройдут 5 марта 2017 года, сообщили в избирательной комиссии Томской области.
В этот день состоятся выборы главы Каргасокского сельского поселения, депутатов Совета Первомайского сельского поселения Первомайского района и депутатов Совета Новорождественского сельского поселения Томского района.
Прием документов о выдвижении кандидатов завершается 24 января 2017 года в 18 часов по местному времени.
Метки: Томск, Томская область, выборы, досрочные выборы
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Фото: Агентство новостей ТВ2