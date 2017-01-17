В Томской области пройдут досрочные выборы

В Томской области пройдут досрочные выборы
08:27 17.01.2017
Агентство новостей ТВ2
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Фото: Агентство новостей ТВ2

Досрочные муниципальные выборы в Томской области пройдут 5 марта 2017 года, сообщили в избирательной комиссии Томской области.

В этот день состоятся выборы главы Каргасокского сельского поселения, депутатов Совета Первомайского сельского поселения Первомайского района и депутатов Совета Новорождественского сельского поселения Томского района.

Прием документов о выдвижении кандидатов завершается 24 января 2017 года в 18 часов по местному времени.

Метки: Томск, Томская область, выборы, досрочные выборы

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