В Томской области планируют создать 33 полигона ТБО

Новую территориальную схему обращения с отходами разработали в областном департаменте природных ресурсов и окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, территориальная схема обращения с отходами подготовлена при участии областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, ОГБУ «Облкомприрода», всех муниципальных образований Томской области, ассоциации организаций, занятых в сфере обращения с отходами, томских ВУЗов - ТГУ и ТПУ и других специалистов, работающих в этой сфере, без использования бюджетных денежных средств.

В ходе разработки территориальной схемы проведен комплекс исследований и расчетов, которые позволили в целом планировать систему обращения с отходами в области. Документ включает в себя систематизацию сведений об источниках образования отходов, местах их накопления, об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению. С помощью данных о населении региона определен объем образующихся на территории Томской области твердых коммунальных отходов и других видов отходов.

В территориальной схеме обращения с отходами Томская область поделена на 8 зон региональных операторов обращения с отходами. Согласно документу предполагается создание 33 полигонов твердых коммунальных отходов и рекультивация полигона ТКО в районе с. Ново-Михайловка Томского района. По действующему законодательству только объекты, включенные в территориальную схему, могут использоваться для перегрузки, утилизации, обработки, обезвреживания и размещения отходов.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 25 января по адресу: проспект Кирова, 17. Кроме того, информацию можно отправить на электронную почту департамента: sec@green.tsu.ru. Проект территориальной схемы обращения с отходами можно посмотреть тут.

Метки: мусорные полигоны, полигоны ТБО, природа, Томск, Томская область