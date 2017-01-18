В Томской области отремонтируют почти 100 км дорог в 2017-м году

В 2017 году будет отремонтирован 31 участок автомобильных дорог общей протяженностью 93,34 км, в 2018 году — 23 участка общей протяженностью 101,39 км, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Также в ближайшие два года предполагается сократить количество мест концентрации ДТП в Томской агломерации: к 2017 году — до шести, к 2018-му — до четырех. Сколько сейчас таких мест концентрации ДТП в Томской агломерации «белый дом» справки не дает.

Томская область защитила в Министерстве транспорта Российской Федерации заявку на привлечение федеральных средств для ремонта дорог в ближайшие два года в размере 1,3 млрд рублей. Вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный и начальник областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Константин Белоусов представили комиссии при Минстрансе России проект «Безопасные и качественные дороги» в Томской агломерации, который получил одобрение.

«На решение этой задачи с учетом федеральных, областных и муниципальных средств планируется направить в 2017 году 1,26 млрд рублей, в 2018-м — 1,46 млрд рублей. Сейчас областные и муниципальные дорожные службы оформляют проектно-сметную документацию на ремонт улиц и дорог. После поступления федеральных средств в январе-феврале 2017 года и уточнения областного и местных бюджетов встанет задача своевременно провести аукционы и заготовку необходимых материалов до начала строительного сезона», — цитирует Игоря Шатурного пресс-служба «белого дома» .

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин сообщал, что Томская область по решению Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам включена в перечень участников проекта «Безопасные и качественные дороги» с объемом поддержки из федерального бюджета в 2017 году — 625 млн рублей, в 2018-м — 730 млн рублей. Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 34 агломераций, в число которых вошла и Томская. Задачей участников проекта является приведение в нормативное состояние автодорог общего пользования в границах агломерации: к концу 2018 года — до 50 % от всей протяженности и к концу 2025-го — до 85 %. Количество мест концентрации ДТП и очагов аварийности на дорогах агломерации должно быть снижено к концу 2018 года — на 50 %, к концу 2025 года — на 85 % в сравнении с 2016 годом.

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