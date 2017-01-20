В Томской области объявлен конкурс на лучшую экологическую семью

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, семьи должны сделать визитную карточку не более одной минуты и портфолио в виде презентации с описанием семейного опыта добровольческой экологической деятельности, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Добровольческой экологической деятельностью может быть раздельный сбор мусора, экономия воды и электричества, использование тканевых сумок вместо одноразовых пакетов, соблюдение культуры отдыха на природе, использование велосипеда вместо автомобиля и т.д.

Конкурс проводится в Год экологии и направлен, сообщает пресс-служба обладминистрации, «на формирование навыков экологосообразного поведения как одной из семейных ценностей и вовлечение жителей в природоохранные мероприятия».

На конкурс также можно предоставить фото- и видеоматериалы об участии в природоохранных мероприятиях (субботниках, посадке деревьев и др.), экологических конкурсах, праздниках.Конкурс продлится до ноября 2017-го года, заявки на участие от семей, проживающих на территории Томской области, принимаются до 10 февраля.

Заявки на участие и конкурсные материалы можно отправить по электронной почте ekofamily@mail.ru или по адресу: 634041, Томск, пр. Кирова, 14, 6-й этаж, кабинет № 65. Телефон для справок: 8 (3822) 90-39-57.

Метки: экологическая семья, Томская область, Год экологии