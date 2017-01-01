В Томской области новогодняя ночь прошла без происшествий

В Томской области не произошло серьезных нарушений общественного порядка в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По данным полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января в области состоялось больше 160 массовых мероприятий и народных гуляний, в них участвовали более 38 тысяч человек.

Охраняли общественный порядок более 650 сотрудников полиции, а также сотрудники Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Томской области и представители частных охранных организаций, народных дружин и казачества.

«В результате принятых мер грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий при проведении праздничных мероприятий не допущено», — говорится в сообщении.

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