В Томской области на сутки закроют федеральные трассы

«Сибуправтодор» из-за мороза на сутки ограничит движение междугороднего пассажирского транспорта по федеральным трассам в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях, сообщается на сайте организации.

«С 17.00 23 декабря в связи с похолоданием минус 40-45 градусов будут закрыты для междугороднего пассажирского транспорта федеральные автодороги в границах Новосибирской и Кемеровской областей – до 9.00 24 декабря, в границах Томской области – до 10.00 24 декабря», — говорится в сообщении.

Томичам советуют отложить дальние поездки на этот период.

«Если это невозможно — старайтесь передвигаться группами от двух машин, при себе иметь запас ГСМ, теплых вещей, продуктов и горячего чая. Перед выездом проверьте исправность автомобиля и средств связи», — отмечается в сообщении.

Метки: Томск, Томская область, Сибуправтодор, ограничение движение