simakova_l
В томском дворе иномарка сбила годовалого ребенка
12:50 24.01.2017
Тэги: ГИБДД, ДТП, сбили ребенка
ДТП произошло 23 января, в 17:30 на улице Бела Куна, во дворе дома №26, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.
Автомобиль Toyota Corolla, под управлением 48-летнего водителя, при движении задним ходом, сбил ребенка-пешехода. Годовалый мальчик гулял на улице со своей мамой. Для осмотра ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.
Метки: ДТП, сбили ребенка, ГИБДД, Томск, Томская область
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
Новости партнеров
Loading...