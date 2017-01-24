В томском дворе иномарка сбила годовалого ребенка

ДТП произошло 23 января, в 17:30 на улице Бела Куна, во дворе дома №26, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Автомобиль Toyota Corolla, под управлением 48-летнего водителя, при движении задним ходом, сбил ребенка-пешехода. Годовалый мальчик гулял на улице со своей мамой. Для осмотра ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

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