В томском аэропорту вырос пассажиропоток и увеличилось финансирование на реконструкцию

Пассажиропоток томского аэропорта в 2016 году вырос на 8,3% по сравнению с 2015 годом и составил 553,5 тысяч человек, сообщил на пресс-конференции в РИА «Томск» Роман Фроленко.

Пассажиропоток томского аэропорта увеличился в основном за счет появления новых внутренних рейсов на Екатеринбург, Тюмень и Иркутск и круглогодичных рейсов во Вьетнам и Таиланд.

Еще хорошая новость от директора томского аэропорта.Романа Фроленко — в федеральном бюджете на 2018-19-й годы заложены средства на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Более того, по словам директора аэропорта «Томск», благодаря стараниям губернатора Сергея Жвачкина удалось увеличить сумму финансирования с 690 млн рублей до 2,7 млрд рублей.

«Закрытия аэропорта во время ремонтных работ не будет, все рейсы будут выполняться. Мы не можем себе позволить потерять пассажиропоток, на который было затрачено столько наших усилий <…>.Скорее всего, будут технологические окна и рейсы будут выполняться в очень ограниченные сроки», — рассказал Роман Фроленко.

Также руководитель аэропорта сообщил о возобновлении летом рейсов в Турцию. По Египту и европейским чартерам пока ведутся переговоры.

Сохранятся в 2017 -м году рейсы на Санкт-Петербург и внутрироссийские курортные направления Сочи, Анапа, Симферополь).

Метки: аэропорт, Томск, пассажиропоток, реконструкция взлетно-посадочной полосы