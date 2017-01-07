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В Томске временно перекроют движение в районе Белого озера
08:53 07.01.2017
Тэги: перекрытие движения
7 января, с 12.00 до 13.00 будет прекращено движение автомобилей в районе Белого озера, сообщает пресс-служа мэрии.
Движение будет прекращено по следующему маршруту: ул. Октябрьская, 43 - ул. Октябрьская – ул. Белая – Сад «Белое озеро» и организован объезд по иным дорогам.
Перекрытие связано с проведением Свято-Троицкой Церковью шествия на праздновании Рождества Христова.
Томичей предупреждают о необходимости объезжать перекрытый участок и просят выбирать для движения другие маршруты.
Метки: Томск, Томская область, перекрытие движения
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Фото: Агентство новостей ТВ2