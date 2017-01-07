В Томске временно перекроют движение в районе Белого озера

7 января, с 12.00 до 13.00 будет прекращено движение автомобилей в районе Белого озера, сообщает пресс-служа мэрии.

Движение будет прекращено по следующему маршруту: ул. Октябрьская, 43 - ул. Октябрьская – ул. Белая – Сад «Белое озеро» и организован объезд по иным дорогам.

Перекрытие связано с проведением Свято-Троицкой Церковью шествия на праздновании Рождества Христова.

Томичей предупреждают о необходимости объезжать перекрытый участок и просят выбирать для движения другие маршруты.

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