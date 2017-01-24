В Томске в апреле откроется предвыборный штаб кандидата в президенты Алексея Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный, объявивший в декабре 2016 года о намерении баллотироваться в президенты РФ на выборах в 2018 году, сообщил о ближайших планах по открытию 77 предвыборных штабов в 65 регионах России.

Среди них и Томск, штаб планируется открыть в Томске в апреле. По словам его соратника, руководителя штаба Навального Леонида Волкова, в феврале и марте 2017 года штабы будут открыты во всех 15-ти городах-миллионниках России. «Пока в большинстве регионов России для уличной агитации холодновато, мы будем заниматься, собственно, развертыванием штабов. Планы — наполеоновские. В феврале штабы появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, а на следующий месяц - в Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Воронеже, Волгограде. В апреле откроются пункты в Краснодаре, Саратове, Тюмени, Ижевске, Барнауле, Иркутске, Ульяновске, Хабаровске, Ярославле, Владивостоке, Томске, Оренбурге, Кемерово, Рязани, Астрахани, Пензе, Липецке. В мае откроется больше всего штабов - 27. К агитации за Навального присоединяться Тольятти, Новокузнецк, Киров, Тула, Чебоксары, Калининград, Курск, Улан-Удэ, Ставрополь, Тверь, Иваново, Брянск, Сочи, Белгород, Владимир, Архангельск, Сургут, Чита, Калуга, Смоленск, Курган, Орел, Вологда, Череповец, Саранск, Якутск и Мурманск. В июне начнут работу штабы в Тамбове, Петрозаводске, Костроме, Нижневартовске, Йошкар-Оле, Комсомольске-на-Амуре, Сыктывкаре, Братске, Орске, Благовещенске, Старом Осколе, Великом Новгороде, Пскове, Бийске, а также несколько штабов в Московской области», — сказал Леонид Волков. В настоящее время соратники Алексея Навального подыскивают помещение в регионах под штабы. «Пока что заключили два договора в двух городах. И теперь в этих помещениях будут региональные штабы президентской кампании Навального. Так вот, пока что оба случая — это модные хипстерские кафешки, закрывшиеся из-за кризиса. Такой вот забавный тренд, намечается; что-то в этом есть», — написал на своей странице в Фейсбуке Леонид Волков. Метки: Алексей Навальный, выборы президента, предвыборный штаб, Томск, Томская область