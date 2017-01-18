В Томске усилены меры безопасности по профилактике гриппа

Большинство томичей, которые болеют гриппом, взрослые. Мэрия рекомендовала ввести масочный режим на предприятиях торговли и в транспорте, сообщает пресс-служба.

По информации Роспотребнадзора, по итогам прошлой недели не наблюдается рост заболеваемости среди детей. В Томске нет закрытых школ и детских садов на карантин по гриппу. Больше всего в городе болеют взрослые — 53% от общего числа. В целом по городу темпы роста находятся на прежнем уровне.

В муниципальных учреждениях социальной сферы Томска введен масочный режим и усилена дезинфекция помещений. Также масочный режим рекомендовано ввести на предприятиях торговли и транспорта, регулярно проводить проветривание и влажную уборку, соблюдать меры личной гигиены.

«Все эти меры направлены на то, чтобы снизить рост заболеваемости во взрослой группе населения, — отметила Татьяна Домнич, — мы не можем допустить всплеска заболеваемости среди водителей автобусов, кондукторов, продавцов и других социально важных профессий».

Ранее сообщалось, что свиной грипп в Томской области не выявлен, сезонный грипп А подтвержден в 12 случаях — у девяти детей и трех взрослых. С 12 января в регионе запрещено проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий.

Метки: Томск, Томская область, грипп, эпидпорог,