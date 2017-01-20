В Томске раздавили 18 килограммов турецкого винограда

Санкционные продукты были выявлены в ходе проведения контрольных мероприятий сотрудниками Россельхознадзора.

Как сообщает пресс-служба ведомства, партию винограда свежего из Турции, в количестве 18,49 кг выявили в январе этого года. Данная продукция, согласна маркировочной этикетки, предназначался для реализации на территории Республики Беларусь.

Сотрудники Россельхознадзора составили протокол изъятия винограда. Санкционные товары изъяты у собственника и уничтожены в соответствии с указом Президента РФ на полигоне твердых бытовых отходов.

Напомним, в августе 2014 года Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из США, Евросоюза, Канады, Норвегии и Австралии. 13 августа 2015 года правительство распространило запрет на страны, поддержавшие санкции против России: Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. С 6 августа 2015 года санкционные меры ужесточились – вступило в силу решение об уничтожении запрещенной к ввозу продукции.

Метки: уничтожение санкционных продуктов, Россельхознадзор, Томск, Томская область