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В Томске расстреляли троллейбус, следовавший по маршруту №3
16:33 23.01.2017
Тэги: полиция, стреляли в троллейбус, ТТУ
Сообщение о стрельбе на остановке «Школа 43» поступило в диспетчерскую в 14:30, сообщили в ТТУ.
- На место происшествия была вызвана полиция. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
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- Как пишут очевидцы, пострадавших нет.
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- «Стреляли из пневматического оружия, из пострадавших только стекла, стрелявших никто не видел. Следы от трех пуль», — пишут очевидцы в соцсетях.
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- Ранее сообщалось, что 12 января утром на автомобильном кольце в районе Жилмассива автобус, следовавший по маршруту Томск — поселок Светлый, обстреляли картечью. Никто не пострадал, полиция возбудило уголовное дело.
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- Метки: стреляли в троллейбус, полиция, ТТУ, Томск, Томская область
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Фото: Регион-70