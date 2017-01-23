В Томске расстреляли троллейбус, следовавший по маршруту №3

В Томске расстреляли троллейбус, следовавший по маршруту №3
16:33 23.01.2017
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Фото: Регион-70

Сообщение о стрельбе на остановке «Школа 43» поступило в диспетчерскую в 14:30, сообщили в ТТУ.

На место происшествия была вызвана полиция. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
 
Как пишут очевидцы, пострадавших нет.
 
«Стреляли из пневматического оружия, из пострадавших только стекла, стрелявших никто не видел. Следы от трех пуль», — пишут очевидцы в соцсетях.
 
Ранее сообщалось, что 12 января утром на автомобильном кольце в районе Жилмассива автобус, следовавший по маршруту Томск — поселок Светлый, обстреляли картечью. Никто не пострадал, полиция возбудило уголовное дело.
 
Метки: стреляли в троллейбус, полиция, ТТУ, Томск, Томская область
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