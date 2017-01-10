В Томске незаконно продавали бутылки с лосьоном и алкоголь

Полицейские изъяли из магазинов незаконно продаваемую продукцию.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в магазинах, расположенных на улице Трамвайной и переулке Плеханова полицейские зафиксировали продажу спиртосодержащей жидкости, а именно лосьона, в стеклянных бутылках объемом по 100 мл с содержанием спирта 95%, а также факт незаконной продажи алкоголя различных марок, без лицензии и сопроводительных документов на реализацию указанного продукта.

В ходе проведенных мероприятий изъято более 50 литров алкогольной продукции.

В настоящее время, по данным УМВД, проводятся административные расследования, по результатам которых будут составлены административные протоколы об правонарушениях.

Ранее сообщалось, что специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области в ходе внеплановых проверок изъяли из незаконной продажи около 20 литров спиртсодержащей жидкости — лосьона «Вита-Септ».

Метки: Томск, Томская область, продажа алкоголя, незаконная продажа, полиция