В Томске началось постепенное потепление

К полуночи температура поднимется до -27 градусов, сообщается на сайте ventusky.com.

В ночь на субботу температура воздуха в Томске и Северске опускалась до -42 градусов. К 11 утра потеплело до -36, и температура воздуха будет постепенно повышаться: в 14.00 — -34, в 20.00 — -30, в полночь — -27.

В воскресенье температура также продолжит повышаться: от -24 утром до -14 вечером.

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