В Томске на Крещение прогнозируют до минус -20 °С

Cиноптики в Крещение, 19 января, прогнозируют умеренные морозы, рассказала ТВ2 начальник отдела метеорологии томского Гидрометцентра Светлана Рюхтина.

«В ночь на 19 января температура по Томску ожидается в пределах -20 °С. Днем — 15-17°С», — рассказала Светлана Рюхтина.

По ее словам, 19 января возможны небольшие осадки в виде снега, скорость ветра может достигать до 13 метров в секунду.

Добавим, что в Томской области подготовят семь купелей для купания — в селах Калтай, Корнилово, Коларово, Зоркальцево, Семилужки, Октябрьское, Моряковский Затон. Томичи могут искупаться на Белом озере.

Метки: Томск, Томская область, Крещение, прорубь, ныряние в проруби