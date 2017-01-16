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В Томске на Крещение прогнозируют до минус -20 °С
11:01 16.01.2017
Тэги: Крещение, ныряние в проруби, прорубь
Cиноптики в Крещение, 19 января, прогнозируют умеренные морозы, рассказала ТВ2 начальник отдела метеорологии томского Гидрометцентра Светлана Рюхтина.
«В ночь на 19 января температура по Томску ожидается в пределах -20 °С. Днем — 15-17°С», — рассказала Светлана Рюхтина.
По ее словам, 19 января возможны небольшие осадки в виде снега, скорость ветра может достигать до 13 метров в секунду.
Добавим, что в Томской области подготовят семь купелей для купания — в селах Калтай, Корнилово, Коларово, Зоркальцево, Семилужки, Октябрьское, Моряковский Затон. Томичи могут искупаться на Белом озере.
Метки: Томск, Томская область, Крещение, прорубь, ныряние в проруби
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Фото: Агентство новостей ТВ2