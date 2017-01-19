В Томске на Белом озере проходят крещенские купания

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Сегодня православные христиане отмечают Крещение. Традиционно на Белом озере соорудили и освятили две купели.

Всего в Томске и пригороде для празднования религиозного праздника оборудовано восемь купелей.

После купания томичи смогли угоститься горячим чаем и горячей выпечкой. Безопасность людей обеспечивали сотрудники ГИМС, спасатели, полицейские и специалисты районных администраций.

Окунуться в иорданскую купель пришли не только взрослые, но и дети. Кто-то каждый год совершает окунается, кто-то пришел в первый раз ради любопытства. Томичи рассказали ТВ2, зачем они пришли на Белое озеро к купели, и какое отношение имеют крещенские купания к вере:

— Мне нужно окунуться, я считаю, что это очень важный обряд для моей души, для моего тела. Я чувствую крепость своего духа.

—Я уже четвертый год окунаюсь подряд. Я православный, но окунаюсь не для того, чтобы смыть грехи, а чтобы приобщиться. Грехи смыть нельзя. Посты не соблюдаю, так как у меня жизнь постоянный пост. Мне не надо их соблюдать, я к денежной элите я не принадлежу. Ничего не наворовал. Работаю бесплатно на детей.

—Окунаюсь третий год подряд. Это дает заряд бодрости на целый год. Я, в принципе, человек верующий, поэтому стараюсь не нарушать традиций. Во время постов стараюсь себя ограничивать, по мере возможности.

—Я в первый раз пришел, ощущения — во! Я всегда после бани валяюсь в снегу, в этот раз решил окунуться, просто ради любопытства. О том, имеет ли данный обряд отношение к вере, я никогда не задумывался. Наверное, имеет. Наши предки были не дураки, они же купались.

Добавим, купели на Белом Озере будут работать до 20:00.

Метки: Крещение, купание, Белое озеро, религиозный праздник, крещенские купания, Томск, Томская область